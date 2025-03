Nederlanders (53 en 50) omgekomen bij ongeluk met tuktuk in Sri Lanka

Een 50-jarige Nederlander is overleden in Sri Lanka, een week nadat de tuktuk waarin hij zat in aanrijding was gekomen met een vrachtwagen, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken berichtgeving van De Gelderlander.

Een 53-jarige Nederlandse stierf kort na het ongeluk. Volgens de krant gaat het om een echtpaar uit Son en Breugel.

Het ongeluk gebeurde in Dambulla, een plaatsje in het midden van het land en ten noorden van de grotere stad Kandy. Het echtpaar zou een rondreis aan het maken zijn geweest in het land.

ANP