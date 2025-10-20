Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederlands echtpaar omgekomen door verkeersongeluk in Zuid-Afrika

Nederlands echtpaar omgekomen door verkeersongeluk in Zuid-Afrika

Ongeluk

Vandaag, 20:23 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Een Nederlandse man en vrouw zijn zaterdag overleden door een ernstig verkeersongeluk in Zuid-Afrika. Dat heeft het bouwbedrijf waarvan de man directeur was maandag bekendgemaakt. De twee kinderen van het echtpaar raakten bij het ongeval gewond, maar zijn buiten levensgevaar, aldus het bedrijf uit Barendrecht in een verklaring.

"Wij rouwen om het verlies van ons enthousiaste boegbeeld en zijn toegewijde steun en toeverlaat", staat in een schriftelijke verklaring van het bouwbedrijf. "Wij bieden de kinderen en andere direct betrokkenen volledige steun en privacy in deze moeilijke periode."

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt door de politie en lokale autoriteiten onderzocht. Hierover zijn nog geen details naar buiten gebracht. Het bouwbedrijf zegt met hen samen te werken om meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden waaronder het ongeval is gebeurd.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.