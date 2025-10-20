Nederlands echtpaar omgekomen door verkeersongeluk in Zuid-Afrika

Een Nederlandse man en vrouw zijn zaterdag overleden door een ernstig verkeersongeluk in Zuid-Afrika. Dat heeft het bouwbedrijf waarvan de man directeur was maandag bekendgemaakt. De twee kinderen van het echtpaar raakten bij het ongeval gewond, maar zijn buiten levensgevaar, aldus het bedrijf uit Barendrecht in een verklaring.

"Wij rouwen om het verlies van ons enthousiaste boegbeeld en zijn toegewijde steun en toeverlaat", staat in een schriftelijke verklaring van het bouwbedrijf. "Wij bieden de kinderen en andere direct betrokkenen volledige steun en privacy in deze moeilijke periode."

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt door de politie en lokale autoriteiten onderzocht. Hierover zijn nog geen details naar buiten gebracht. Het bouwbedrijf zegt met hen samen te werken om meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden waaronder het ongeval is gebeurd.