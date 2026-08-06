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Twee Nederlanders zwaargewond door val in Oostenrijkse Alpen

Ongeluk

Gisteren, 09:59

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Twee Nederlanders zijn woensdag zijn zwaargewond geraakt bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Dat meldt de Oostenrijkse politie donderdag. De slachtoffers zijn per helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat om een 24-jarige Nederlander die een wandeltocht maakte bij Hallstatt en om een 68-jarige Nederlander die bezig was aan een wandeling bij de berg Kragenjoch.

50 meter naar beneden gerold

De 24-jarige Nederlander kwam terug van een berghut. Tijdens zijn terugtocht naar het dal gleed hij uit op een rotsachtige flank van een berg. Hij rolde over de kop naar beneden en kwam pas 50 meter later tot stilstand.

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De man raakte zwaargewond, maar was nog wel aanspreekbaar en kon zelf alarm slaan. De reddingsoperatie kwam moeilijk op gang, aangezien de helikopter niet kon uitrukken door een naderende onweersbui.

Telefoonverbinding viel weg

Ook de 68-jarige Nederlander kwam terecht in een hachelijke situatie. Door een nog onbekende oorzaak kwam de man in de bedding van een beek terecht en kon niet verder door zijn verwondingen.

De man zocht telefonisch contact met de hulpdiensten, maar tijdens het gesprek viel de verbinding weg. Uiteindelijk werd de man pas na vier uur zoeken gevonden door personeel van de hulphelikopter.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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