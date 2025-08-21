Terug

Nederlander (75) op speed pedelec overlijdt bij aanrijding in Duitsland

Ongeluk

Vandaag, 13:36

Een Nederlander (75) is woensdagavond overleden bij een aanrijding in Duitsland. Dat meldt de Duitse politie donderdag. De man reed op een speed pedelec in de grensstad Gronau.

Het ongeluk gebeurde rond 20.15 uur. De man reed op de Enscheder Straße en wilde linksaf slaan. Daarvoor moest hij stoppen op de rijbaan om tegemoetkomend verkeer voor te laten. Een 22-jarige automobilist uit de Duitse stad, die in dezelfde richting reed, zag de stilstaande fietser niet en reed hem aan.

De Nederlander liep zware verwondingen op. Hij werd naar een ziekenhuis in Nederland gebracht, waar hij later overleed. De automobilist raakte niet gewond.

ANP

