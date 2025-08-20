Nederlander overlijdt na val in gletsjerspleet Zwitserse Alpen

Een Nederlander (57) is maandag om het leven gekomen tijdens een wandeling in de Zwitserse Alpen. Dat meldt de lokale politie. De man viel in een gletsjerspleet in de buurt van de plaats Engelberg.

De man was 's ochtends gaan wandelen in het gebied Titlis. Omdat hij 's avonds niet was teruggekomen, werd hij als vermist opgegeven. Daarop werd een urenlange zoekactie gestart, maar de man werd niet gevonden. Toen de hulpdiensten dinsdagochtend verder gingen met zoeken, vonden zij het lichaam van de man in een spleet.

Volgens lokale media was de man geen toerist, maar woonde hij in de regio.

ANP