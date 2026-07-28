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'Nederlander (26) overleden bij ongeluk tijdens bootsafari Iguaçu-watervallen'

'Nederlander (26) overleden bij ongeluk tijdens bootsafari Iguaçu-watervallen'

Ongeluk

Gisteren, 22:27

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Een 26-jarige Nederlander is dinsdagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen, op de grens van Brazilië en Argentinië. Dat melden verschillende media. Op de boot zouden meerdere Nederlanders hebben gezeten.

Volgens de Braziliaanse krant O Globo waren er acht personen op de boot: twee bemanningsleden en zes Nederlandse toeristen. Het zou gaan om een gezin met twee dochters en hun vrienden. De 26-jarige man was een van die vrienden. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis.

Het incident zal volgens Braziliaanse media worden onderzocht door de Braziliaanse marine.

Door ANP
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