Nederlander (47) overleden na ongeluk in Gotthardtunnel Zwitserland

Ongeluk
Vandaag, 12:15
Bij een ongeluk in de Zwitserse Gotthardtunnel is vorige week een 47-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. Door nog onbekende oorzaak verloor hij de macht over het stuur. Vervolgens botste hij hard tegen de wand van de tunnelbuis.
Het ongeluk gebeurde vorige week bij de plaats Airolo, niet ver van de grens met Italië. De man raakte zwaargewond door de botsing en werd naar een ziekenhuis gebracht.
De Zwitserse politie meldt vrijdag dat hij aan zijn verwondingen is bezweken.
