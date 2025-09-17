Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederlander (27) komt om na val van berg in Albanië, lichaam volgende dag gevonden

Nederlander (27) komt om na val van berg in Albanië, lichaam volgende dag gevonden

Ongeluk

Vandaag, 16:33

Link gekopieerd

Een vakantie in de Albanese bergen is voor een 27-jarige man uit Eindhoven op tragische wijze geëindigd. Hij overleed nadat hij van een steile berg was gevallen. Dat melden lokale media. Het ongeluk gebeurde op de bekende bergroute Valbona Pass, een populair wandelgebied in het noorden van Albanië.

Volgens berichten uit Albanië gebeurde het drama dinsdagavond. Het lichaam van de man werd pas de volgende ochtend vroeg gevonden. Hij zou met een groep toeristen onderweg zijn geweest toen het misging.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niets zeggen over de oorzaak van de val, maar bevestigt wel dat het om een Nederlander gaat. "Het ministerie verleent consulaire bijstand aan de familie in deze moeilijke tijden", laat een woordvoerder weten.

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.