Nederlander (27) komt om na val van berg in Albanië, lichaam volgende dag gevonden

Een vakantie in de Albanese bergen is voor een 27-jarige man uit Eindhoven op tragische wijze geëindigd. Hij overleed nadat hij van een steile berg was gevallen. Dat melden lokale media. Het ongeluk gebeurde op de bekende bergroute Valbona Pass, een populair wandelgebied in het noorden van Albanië.

Volgens berichten uit Albanië gebeurde het drama dinsdagavond. Het lichaam van de man werd pas de volgende ochtend vroeg gevonden. Hij zou met een groep toeristen onderweg zijn geweest toen het misging.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niets zeggen over de oorzaak van de val, maar bevestigt wel dat het om een Nederlander gaat. "Het ministerie verleent consulaire bijstand aan de familie in deze moeilijke tijden", laat een woordvoerder weten.

ANP