Steeds vaker jong slachtoffer bij dodelijk ongeluk op spoorovergang

Vandaag, 06:30

Een steeds groter deel van de dodelijke ongelukken bij spoorovergangen heeft een jongere als slachtoffer. Dat meldt ProRail, die een landelijke campagne opstart om jongeren bewuster te maken van de gevaren. Bijna één op de drie dodelijke slachtoffers tussen 2021 en 2025 was tussen de 10 en 29 jaar oud.

Volgens ProRail vielen er de afgelopen vijf jaar twaalf dodelijke slachtoffers onder jongeren bij ongelukken op en rond een spoorovergang. In totaal waren er in die periode 37 dodelijke slachtoffers te betreuren. De jongeren vertegenwoordigen net iets minder dan 33 procent. Vijf jaar eerder lag dat nog maar op 17 procent. In totaal kwam het tussen 2021 en 2025 tot 155 aanrijdingen op overwegen. Bij de cijfers zijn pogingen tot en succesvolle zelfdodingen op spooroverwegen niet meegerekend.

Naast ongelukken registreert de spoorbeheerder ook bijna-aanrijdingen. In 2025 kwam het tot 305 geregistreerde bijna-aanrijdingen op overwegen. In 2021 waren dat er nog 173.

Rood licht genegeerd

Volgens ProRail komt de grote toename onder meer doordat slagbomen en rood licht te vaak genegeerd worden en overstekers de snelheid van aankomende treinen onderschatten. Haast en ongeduld worden als groeiende factor voor gevaarlijk gedrag genoemd. Bij jongeren komt daar nog vaak afleiding door een telefoon bij.

ProRail start daarom een bewustwordingscampagne met de focus op die telefoon. Met als titel 'The Unsent Message' moet jongeren worden duidelijk gemaakt hoe één moment van onoplettendheid ervoor kan zorgen dat een laatste appje, Snap of bericht nooit meer wordt verzonden.

Omdat ProRail vooral hoopt jongeren te bereiken, wordt de campagne uitgezet op sociale media als Instagram, Snapchat en TikTok. Ook YouTube wordt meegenomen.

Door ANP

