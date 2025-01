N31 bij Friesland volledig dicht na meerdere ongelukken door gladheid

De N31 tussen Leeuwarden en Drachten is in beide richtingen afgesloten na vier ongelukken, meldt Rijkswaterstaat. Volgens een woordvoerder is het “aannemelijk” dat gladheid hierbij een rol speelt. Over het aantal gewonden is nog niets bekendgemaakt. Ook in de rest van het land zijn voertuigen door de gladheid uit de bocht gegleden.

Het KNMI heeft voor Friesland en Groningen code oranje afgegeven vanwege ijzel. Deze waarschuwing geldt tot 09.00 uur. In de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, is code geel van kracht tot 11.00 uur. Vooral bruggen, fiets- en voetpaden zijn gevaarlijk glad.

Volgens een correspondent in de regio is op de N31 een auto in de sloot beland en sloeg een auto over de kop. Andere auto's belandden tegen de vangrail.

Beeld: Noormannen

Advies: blijf alert

Rijkswaterstaat benadrukt dat het verkeer extra voorzichtig moet zijn. “Dit is bijzonder, want op zaterdagochtend is het doorgaans heel rustig op de weg”, zegt de woordvoerder. Ondanks het advies lijken de weersomstandigheden voor problemen te blijven zorgen.

Rijkswaterstaat en het KNMI adviseren automobilisten voorzichtig te rijden en onnodige ritten te vermijden. Fietsers en voetgangers wordt aangeraden extra op te letten, vooral op bruggen en viaducten.

Rijkswaterstaat is volop aan het strooien om de (snel)wegen begaanbaar te houden. Op de strooikaart is te zien dat er sinds vrijdag 19.00 uur al ruim 3,3 kilo zout is gestrooid.

