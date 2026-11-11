OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vrouw overleden nadat muur op haar instort in Vlaardingen

Ongeluk

Vandaag, 13:31

Link gekopieerd

De vrouw die woensdagochtend onder een ingestorte muur terechtkwam in Vlaardingen, is overleden. Het slachtoffer werd na het ongeluk in een steeg aan de Fransenstraat gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De medische hulp mocht uiteindelijk niet meer baten.

De hulpdiensten werden rond 08.49 uur gealarmeerd nadat een muur achter een woning was ingestort. Volgens de eerste informatie ging het om een muurtje dat omviel, waarna de vrouw onder het puin terechtkwam.

Hulpdiensten rukken massaal uit

Vanwege de ernst van het ongeval kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder de brandweer, twee ambulances en het Mobiel Medisch Team (MMT). Ook leidinggevenden van de brandweer en geneeskundige hulpverlening werden opgeroepen.

Hulpverleners hebben de vrouw ter plaatse gereanimeerd, waarna ze met spoed naar het ziekenhuis werd vervoerd. Daar is ze aan de gevolgen van het ongeval overleden.

Hoe de muur heeft kunnen instorten, is nog niet duidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.