Vrouw overleden nadat muur op haar instort in Vlaardingen

De vrouw die woensdagochtend onder een ingestorte muur terechtkwam in Vlaardingen, is overleden. Het slachtoffer werd na het ongeluk in een steeg aan de Fransenstraat gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De medische hulp mocht uiteindelijk niet meer baten.

De hulpdiensten werden rond 08.49 uur gealarmeerd nadat een muur achter een woning was ingestort. Volgens de eerste informatie ging het om een muurtje dat omviel, waarna de vrouw onder het puin terechtkwam.

Hulpdiensten rukken massaal uit

Vanwege de ernst van het ongeval kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder de brandweer, twee ambulances en het Mobiel Medisch Team (MMT). Ook leidinggevenden van de brandweer en geneeskundige hulpverlening werden opgeroepen.

Hulpverleners hebben de vrouw ter plaatse gereanimeerd, waarna ze met spoed naar het ziekenhuis werd vervoerd. Daar is ze aan de gevolgen van het ongeval overleden.

Hoe de muur heeft kunnen instorten, is nog niet duidelijk.