Motorrijdster (32) overleden door aanrijding met bestelbus in Sint-Oedenrode

Een motorrijder is zondagmiddag rond 17.00 uur omgekomen door een ongeval op de N618 in het Noord-Brabantse Sint-Oedenrode. Het slachtoffer is een 32-jarige vrouw uit Moergestel, meldt de politie. Zij reed samen met een andere motorrijder toen ze op een kruising in botsing kwam met een bestelbus.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur. De bestuurder van de bus bleef ongedeerd. Na het ongeluk lag de weg bezaaid met motor- en auto-onderdelen.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.