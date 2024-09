Motorrijdster (25) overlijdt na botsing met bedrijfsauto in Den Haag

Een motorrijder is vrijdagmiddag in Den Haag om het leven gekomen door een botsing met een bedrijfsauto. Dat meldt de Haagse politie.

Het slachtoffer, een vrouw van 25 jaar, kwam om 16.10 uur op de Erasmusweg in botsing met de bedrijfsauto. De vrouw raakte zwaargewond en overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De politie onderzoekt hoe de bedrijfsauto en motor met elkaar in aanraking kwamen en of er mogelijk andere weggebruikers bij betrokken waren.

Volgens de politie was het druk in de buurt toen het ongeluk gebeurde. "Daardoor hebben verschillende mensen de aanrijding mogelijk zien gebeuren." Wie behoefte heeft aan ondersteuning, kan zich melden bij Slachtofferhulp Nederland, aldus de politie.

ANP