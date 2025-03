Motorrijder (22) uit Rijssen overleden bij ongeluk op A35 bij Borne

Op de A35 bij Borne is woensdagavond een 22-jarige motorrijder uit Rijssen om het leven gekomen. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeval dat iets na 21.30 uur gebeurde. De bestuurder kwam met zijn motor ten val, waarna een auto hem raakte.

De 37-jarige automobiliste uit Almelo reed na het ongeval met haar auto over de motor heen. Zij raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is niet bekendgemaakt.

Eerder meldden getuigen al dat hulpdiensten massaal ter plaatse kwamen bij het ongeval ter hoogte van knooppunt Azelo. Eén van de voertuigen kwam tot stilstand tegen de middenvangrail. De politie leidde het verkeer tijdelijk om via de op- en afrit van de Kluft bij Borne. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht.