OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Motorrijder (50) komt om het leven bij ongeluk in Zelhem

Ongeluk

Vandaag, 09:05

Een 50-jarige motorrijder uit Zutphen is vrijdagochtend om het leven gekomen bij een ongeluk op de Halseweg in Zelhem. Bij het ongeval was ook een auto betrokken. De bestuurder daarvan is door de politie aangemerkt als verdachte.

De melding van het ongeluk kwam rond 06.30 uur binnen bij de politie. Het slachtoffer, een 50-jarige man uit Zutphen, overleed door het ongeval.

De auto werd bestuurd door een 57-jarige vrouw uit Zelhem. Zij is aangemerkt als verdachte, meldt de politie.

Weg nog afgesloten voor onderzoek

De Halseweg is vrijdagochtend nog afgesloten voor politieonderzoek. Er is nog niets bekend over de toedracht van het ongeluk.

Door ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.