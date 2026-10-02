Motorrijder (50) komt om het leven bij ongeluk in Zelhem

Een 50-jarige motorrijder uit Zutphen is vrijdagochtend om het leven gekomen bij een ongeluk op de Halseweg in Zelhem. Bij het ongeval was ook een auto betrokken. De bestuurder daarvan is door de politie aangemerkt als verdachte.

De melding van het ongeluk kwam rond 06.30 uur binnen bij de politie. Het slachtoffer, een 50-jarige man uit Zutphen, overleed door het ongeval.

De auto werd bestuurd door een 57-jarige vrouw uit Zelhem. Zij is aangemerkt als verdachte, meldt de politie.

Weg nog afgesloten voor onderzoek

De Halseweg is vrijdagochtend nog afgesloten voor politieonderzoek. Er is nog niets bekend over de toedracht van het ongeluk.