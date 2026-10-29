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Motorrijder overleden na botsing met fatbike in Pernis

Ongeluk

Vandaag, 20:47

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Bij een ernstig ongeluk op de Vondelingenweg in Pernis is donderdagmiddag een motorrijder om het leven gekomen. De bestuurder van de motor kwam in botsing met iemand op een fatbike. De fatbiker raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur op de Vondelingenweg in Pernis, dat onderdeel is van de gemeente Rotterdam. Bij de aanrijding waren een motor en een fatbike betrokken.

Onderzoek

De motorrijder overleefde het ongeluk niet. De bestuurder van de fatbike is naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Hoe ernstig diegene gewond is geraakt, is niet bekend.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding. Hoe de twee voertuigen met elkaar in botsing konden komen, is nog onduidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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