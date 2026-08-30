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Motorrijder overleden na botsing met lijnbus in Nijewier

Ongeluk

Vandaag, 19:20

Een motorrijder is zondag overleden na een ongeval met een lijnbus op de Lauwersseewei in het Friese Nijewier. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen, meldt de politie op X.

De buschauffeur liep lichte verwondingen op en is door ambulancepersoneel nagekeken.

Zoekactie naar mogelijke passagiers

De lijnbus kwam door het ongeval deels in het naastgelegen water terecht. De politie kan zondagavond nog niet uitsluiten dat er geen passagiers meer in de bus zaten. Daarom wordt in en rond het water gezocht. Vooralsnog is daar niemand aangetroffen.

De Forensische Opsporing doet onderzoek naar het ongeval.

Door Redactie Hart van Nederland
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