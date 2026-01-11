Motorrijder knalt in zijkant auto met baby erin, moeten allebei naar ziekenhuis

Ongeluk
Vandaag, 18:09
Een auto is op de Lindtsedijk in Zwijndrecht op een auto geknald. In de auto zat een jong kind in een Maxi Cosi op de achterbank, dat schrijft RTV Rijnmond. De motorrijder is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, de baby is voor controle naar een ziekenhuis vervoerd.
De motorrijder reed vol in de flank van de auto, precies aan de kant waar het kind zat. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter ter plaatse. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht.
