Motorrijder overlijdt bij heftig ongeluk op N228 bij Oudewater

Een motorrijder is woensdagmiddag om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de Goudsestraatweg (N228) bij Oudewater. Het slachtoffer overleed ter plekke na een botsing met een personenauto, bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

De melding van het ongeluk kwam rond 12.15 uur binnen. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder meerdere ambulances en een traumahelikopter. Er is nog geprobeerd de motorrijder te reanimeren, maar die hulp "mocht helaas niet meer baten", laat de politie weten.

Volgens de politie is ook de bestuurder van de auto gewond geraakt. Deze is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van dit slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.

Weg dicht in beide richtingen

De N228 is aan beide kanten afgesloten voor verkeer. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Hoe lang de afsluiting nog gaat duren, is nog niet duidelijk, maar de verwachting is dat de weg nog uren dicht blijft.