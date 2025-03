Motorcrosser (25) komt om bij clubwedstrijd in Hilvarenbeek

Bij een motorcrosswedstrijd in Biest-Houtakker is zondagmiddag een motorrijder om het leven gekomen, schrijft Omroep Brabant. Het slachtoffer is 25 jaar oud en de familie is op de hoogte gebracht, zo meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde zondag rond 14.30 uur tijdens de open clubwedstrijd van MCC Biest-Houtakker in Hilvarenbeek. Het ging mis op het circuit aan De Reyweg, volgens de politie kwam de crosser ten val.

De wedstrijden werden door veel mensen bezocht.

Omroep Brabant/Hart van Nederland