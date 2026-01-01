Mogelijk tientallen doden na explosie in bar in populair Zwitsers skioord

Zwitserse autoriteiten vrezen dat tientallen mensen zijn omgekomen bij een explosie in een bar in het populaire wintersportoord Crans-Montana. Zeker tien doden zijn al bevestigd, maar het dodental kan volgens lokale media flink hoger uitvallen. Ongeveer honderd mensen raakten gewond.

De explosie vond plaats in bar Le Constellation, een drukbezochte uitgaansplek die ook populair is bij toeristen. Op het moment van de ontploffing waren er meer dan honderd mensen binnen. Wat de explosie heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk.

Onduidelijkheid over Nederlandse slachtoffers

Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt of er Nederlanders onder de slachtoffers zijn. Een woordvoerder laat weten dat het ministerie op de hoogte is van het incident, maar nog niet kan zeggen of landgenoten zijn getroffen. Ook zijn er tot nu toe geen verzoeken binnengekomen voor consulaire hulp.

De Zwitserse krant Le Nouvelliste meldt dat het aantal doden kan oplopen tot veertig en dat er meer dan honderd gewonden zijn gevallen. De Zwitserse autoriteiten hebben deze cijfers nog niet bevestigd.

Populaire bestemming

Crans-Montana is een geliefde bestemming voor wintersporters uit heel Europa, ook uit Nederland. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig en de omgeving van de bar is afgezet. De komende uren moet duidelijk worden hoeveel slachtoffers er precies zijn en wat de oorzaak was van de explosie.