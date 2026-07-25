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Kind overleden na eenzijdig ongeluk met quad in Kootwijkerbroek

Kind overleden na eenzijdig ongeluk met quad in Kootwijkerbroek

Ongeluk

Vandaag, 11:19

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Bij een eenzijdig ongeluk in het Gelderse Kootwijkerbroek is een minderjarige jongen uit de gemeente Barneveld overleden. Het ongeluk gebeurde rond 21.05 uur op de Grote Muntweg. De jongen zat op een quad toen hij door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor en uit de bocht vloog.

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Volgens de politie vloog het voertuig door nog onbekende oorzaak uit de bocht. De jongen raakte daarbij zwaargewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen.

Kort na het ongeval meldde zich een tweede minderjarige jongen bij de politie. Hij gaf aan ook in het voertuig te hebben gezeten en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigenoproep

Omdat er nog veel onduidelijk is voor de politie, komen zij graag in contact met getuigen. Heb jij iets gezien of heb jij beelden gemaakt rondom de plek of aanloop naar het ongeluk? Meld je dan bij de politie via 0900-8844. Anoniem mag ook, bel dan via 0800-7000.

Door Redactie Hart van Nederland
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