Meisje (11) overleden na aanrijding bij oversteken in Wilp

Een 11-jarig meisje uit Twello is overleden na een aanrijding in Wilp. Ze werd woensdag door een auto geraakt toen ze overstak. Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht, waar ze aan haar verwondingen is overleden.

Het ongeval gebeurde woensdagmiddag rond 17.00 uur op de kruising van de Fliertweg met de H.W. Iordensweg. Het meisje raakte ernstig gewond en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht.

Volgens een correspondent ter plaatse zou onderweg naar het ziekenhuis nog een traumahelikopter zijn geland, zodat een trauma-arts ondersteuning kon bieden. De hulp mocht helaas niet meer baten, want het meisje overleed aan haar verwondingen, laat de politie donderdagochtend weten.

Gevaarlijke weg

Volgens De Stentor gebeurde het ongeluk op een gevaarlijk punt waar vaker onveilige situaties zijn ontstaan. Het dorp Posterenk vraagt al jaren om de aanleg van een rotonde. Die zou er volgend jaar moeten komen.