'Meerdere zwemmers gewond door nieuwe waterglijbaan'

Ongeluk

Vandaag, 10:26 - Update: 29 minuten geleden

Meerdere zwemmers zijn gewond geraakt op de honderd meter lange glijbaan van zwembad De Watergeus in Zoetermeer. De zogeheten Challenger is daarom voorlopig gesloten, meldt Omroep West.

De gemeente spreekt van "enkele incidenten" met gewonden. Wat er precies is misgegaan en hoe vaak het fout ging, is niet duidelijk. Exploitant Optisport reageert niet op vragen van Omroep West.

Glijbaan te hard en scheuren ontdekt

Na de ongelukken is de glijbaan opnieuw gekeurd. Uit glijtesten blijkt dat de baan te snel gaat. "Sommige gebruikers ervaren in een specifieke bocht onveilig glijgedrag", zegt een woordvoerder. Hoe hard de glijbaan precies gaat, kan zij niet zeggen. "Dat verschilt per persoon."

Tijdens de keuring zijn ook scheuren gevonden in het laatste deel van de glijbaan, bij het eindpunt. De aannemer is aansprakelijk gesteld.

Door Redactie Hart van Nederland

