Meerdere zwaargewonden na ongeluk op N366 in Mussel

Door een ongeval tussen een busje en een auto in het Groningse Mussel zijn zondag rond 07.30 uur meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het nog onduidelijk is hoeveel slachtoffers er precies zijn, en wat de oorzaak van het ongeluk is.

De botsing vond plaats op de N366, ook wel bekend als de A.G. Wildervanckweg.

ANP