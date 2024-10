Meerdere zwaargewonden en veel hulpdiensten in actie bij heftig ongeluk op A1

Vrijdagavond zijn bij een ernstig ongeluk op de A1 bij Terschuur drie mensen zwaargewond geraakt. Volgens een 112-verslaggever zijn de slachtoffers met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval vond plaats rond 23:15 uur op de snelweg tussen Apeldoorn en Amersfoort.

Twee auto's kwamen met elkaar in botsing, waarna één van de voertuigen tegen een boom tot stilstand kwam en op de zijkant belandde. De inzittenden zaten bekneld en moesten door de brandweer worden bevrijd. Een traumahelikopter landde langs de snelweg om medische hulp te verlenen.

Alcohol

De politie heeft de bestuurder van de andere auto aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Ter plaatse gaf een agent aan dat de man mogelijk teveel had gedronken. Onderzoek op het politiebureau moet uitwijzen hoeveel alcohol hij in zijn bloed had.

Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd door de aanrijding. De snelweg was tijdelijk gedeeltelijk afgesloten, wat leidde tot een file op de twee rechterrijstroken. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.