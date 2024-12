Zes gewonden bij meerdere ongelukken op Afsluitdijk

Door twee ongevallen aan het begin van de Afsluitdijk bij Kornwerderzand op de A7 is de dijk vanuit Friesland tijdelijk onbereikbaar geweest. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 14.45 uur weer helemaal open kan, maar in de tussentijd kan het verkeer via de op- en afrit rijden.

Het eerste ongeluk gebeurde op de Afsluitdijk zelf, maar ook toen kon het verkeer nog wel doorrijden via de op- en afrit. Nadat ook daar een botsing had plaatsgevonden, was dat niet meer mogelijk.

Zes gewonden

Bij het eerste ongeval bij de sluis bij Kornwerderzand waren vier auto's betrokken, meldt de politie. Zes inzittenden raakten gewond en zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Op de oprit botsten twee auto's. Niemand raakte daarbij gewond.

Het verkeer van Noord-Holland richting Friesland kon wel over de Afsluitdijk rijden.

ANP