Meerdere mensen onwel door lekkage met 'substantie' bij Gronings industrieterrein

Een 'substantie' is bij een industrieterrein- en haven in het Groningse Farmsum in het afwateringskanaal gekomen, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen. Door de geur zijn "een aantal mensen" onwel geworden.

Het scheepsdok bij de Visserijweg waar woensdag zo'n vijftig mensen aan het werk waren, is door het BHV-team ontruimd. Mensen zijn naar een veilige plek gebracht.

Er is een ambulance ter plaatse om mensen met klachten te behandelen, zegt de woordvoerder. Hij weet nog niet hoe ernstig de klachten zijn. Ondertussen probeert de brandweer de vloeistof in te dammen om te voorkomen dat het naar de zee stroomt, die direct achter het kanaal ligt.

Ook wordt het water bemonsterd en gemeten om te ontdekken om wat voor stof het gaat.

Olietanks

Het probleem is ontdekt bij het terrein van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), maar de woordvoerder zegt dat daar niet per se ook de oorzaak ligt. Op het industrieterrein en bij de haven zijn meerdere bedrijven gevestigd die onder meer olietanks hebben. Een woonwijk dichtbij ligt "bovenwinds" en heeft daardoor geen last van de geur, aldus de woordvoerder.

