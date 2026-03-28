Meerdere gewonden door ernstig ongeluk op N59 bij Nieuwerkerk

Ongeluk

Vandaag, 21:58

Door een ernstig ongeluk op de N59 bij het Zeeuwse Nieuwerkerk zijn zaterdagavond meerdere mensen gewond geraakt, meldt de politie. Om hoeveel gewonden het precies gaat en hoe ernstig hun verwondingen zijn, kon een woordvoerder nog niet zeggen.

Bij het ongeluk waren drie voertuigen betrokken. Verschillende hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen, onder meer met een traumahelikopter.

De veiligheidsregio meldt dat de gewonden uit de auto's zijn bevrijd en zijn overgedragen aan de ambulancedienst.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. De N59 is volledig afgesloten tussen Nieuwerkerk en Zierikzee.

Door ANP

