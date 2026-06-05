Meerdere gewonden bij ongeval op A7 bij Heerenveen, weg urenlang dicht

Bij een verkeersongeval op de A7 bij Heerenveen zijn vrijdagmiddag meerdere mensen gewond geraakt. Eén persoon raakte ernstig gewond. Dat meldt de politie. Bij het ongeval waren twee voertuigen betrokken.

Het ongeluk gebeurde rond 16.20 uur ter hoogte van Tjalleberd. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om de slachtoffers te helpen. Het is niet bekend hoeveel mensen er gewond zijn geraakt.

De politie gaat onderzoek doen naar de oorzaak van het ongeval. Daardoor blijft de rijbaan richting Groningen de komende uren afgesloten.

Verkeer omgeleid via Leeuwarden

Volgens Rijkswaterstaat is bij het ongeval veel vloeistof op het wegdek terechtgekomen. Mogelijk moet een schoonmaakwagen worden ingezet om de rijbaan weer veilig te maken.

Verkeer vanuit de richting Heerenveen wordt vanaf de A7 omgeleid via de A32 en Leeuwarden richting Groningen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de afsluiting zal duren.