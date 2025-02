Meerdere gewonden bij heftig ongeval op N34 bij Schipborg

Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse bij een groot ongeluk op de N34 bij het Drentse Schipborg waar vijf voertuigen bij zijn betrokken. Vier personen raakten daarbij gewond, een daarvan zelfs zwaargewond. De weg is in beide richtingen afgesloten voor verkeer.

Het ongeluk gebeurde rond 15.55 uur. De betrokken voertuigen zijn in alle vijf de gevallen personenauto's, zegt de politie. Op beelden is te zien dat de ravage groot is, brokkenstukken liggen over de weg verspreid. De gewonden zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Ondertussen is de N34 nog altijd in beide richtingen dicht tussen Zuidlaren en Gieten. Hoe lang die afsluiting nog gaat duren is nog niet bekend.