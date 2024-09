Medewerker Efteling gewond na val van attractie

Een medewerker van attractiepark Efteling is gewond geraakt nadat die vanaf hoogte van een attractie is gevallen. Volgens de veiligheidsregio was de medewerker bezig met onderhoudswerkzaamheden op de Fabula, een bioscoop aan de Pardoes Promenade in het park.

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn. Een traumahelikopter is geland op de speelweide in de Efteling, zegt een woordvoerder. Het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis vervoerd.

ANP