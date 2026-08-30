Matthijs (29) redde vrouw uit auto in sloot: 'Ik barstte van de adrenaline'

De 29-jarige Matthijs rijdt maandag op de Balgweg in Breezand als de auto voor hem plots uit de bocht vliegt. Hij ziet dat de auto laat remt en ondersteboven in de naastgelegen sloot belandt. Matthijs twijfelt geen moment en zet zijn auto midden op de weg stil om hulp te verlenen. Vier van de vijf inzittenden weten zelf uit de auto te komen, maar de vijfde passagier komt vast te zitten, ondersteboven in het slijk. Matthijs zet alles op alles en slaagt er uiteindelijk in om het slachtoffer uit haar benarde positie te bevrijden. "Ik barstte van de adrenaline."

Matthijs blikt terug op het moment dat hij de sloot in duikt. "Het bleek moeilijker dan gedacht. De auto lag ondersteboven. Daarbeneden was het zwart van de blubber. Het mocht dan wel licht zijn, maar je zag niets."

Via het rechterachterportier van de auto, die ondertussen is volgestroomd met water, weet hij bij de laatste inzittende te komen. Terwijl hij haar probeert te bevrijden, verliest ze haar bewustzijn. Na meerdere pogingen en een paar flinke happen lucht lukt het Matthijs uiteindelijk om de gordel van het meisje los te maken en haar uit de auto te halen. Het voelt voor hem alsof hij een lijk uit het water trekt. "Er zat geen beweging in, ze was lijkbleek. Ze had vuil bij haar mond en haar oren. Het was niet leuk om te zien."

Slachtoffer gereanimeerd na redding uit sloot

Het meisje wordt door een omstander gereanimeerd. "Na een minuut begon ze te kuchen", vertelt Matthijs. Daarna wordt de hulpverlening overgenomen door de hulpdiensten ter plaatse. Matthijs wordt opgevangen door een omstander die in de buurt woont, waar hij met de tuinslang wordt afgespoten en een set warme, droge kleren krijgt.

Inmiddels gaat het weer goed met Matthijs, maar de schrik zat er goed in. "Ik ben blij dat het goed afgelopen is, het had ook goed mis kunnen gaan." Zaterdagavond is Matthijs op bezoek geweest bij de slachtoffers van het ongeluk. Ze zijn hem heel erg dankbaar, blijkt uit de appjes die Matthijs bijna dagelijks van ze ontvangt. Zelf zegt hij dat hij op de automatische piloot heeft gehandeld. "Ik heb niet echt nagedacht en ben het water ingesprongen."