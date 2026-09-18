Fietser omgekomen bij aanrijding met trein in Mantgum

Een fietser is vrijdagochtend om het leven gekomen bij een aanrijding met een trein in het Friese Mantgum. De politie gaat uit van een ongeval.

Het ongeluk gebeurde rond 11.30 uur bij een spoorwegovergang aan de Skillaerderdyk. Het gaat om een bewaakte spoorwegovergang. Volgens ProRail is er vooralsnog geen aanleiding om te denken dat de overweginstallatie niet goed heeft gewerkt.

Onderzoek bij spoorwegovergang

De politie doet forensisch onderzoek op de plek van het ongeval. Zodra dat is afgerond, wordt ook de werking van de overweginstallatie onderzocht.

De betrokken trein is inmiddels vertrokken. Arriva zet zolang dat nodig is vervangende bussen in tussen Sneek en Leeuwarden.