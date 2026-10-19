Oudere man valt in metersdiep gat van afvalcontainer in Den Bosch

Een oudere man is maandagochtend in Den Bosch drie meter naar beneden gevallen in een gat voor een ondergrondse afvalcontainer. Dat meldt Omroep Brabant. De man merkte vermoedelijk niet dat de container tijdelijk was weggehaald om geleegd te worden. Hij zat ruim een halfuur vast in het gat en moest door de brandweer worden gered.

Het ongeluk gebeurde rond 08.00 uur aan de Klokkenlaan. Op dat moment werd een ondergrondse afvalcontainer met een kraan uit de grond getakeld om geleegd te worden. De vrachtwagen kreeg echter een storing, waardoor de kraan uitviel en de container niet kon worden teruggeplaatst, schrijft de regionale omroep.

Ruim halfuur vast in gat

Het slachtoffer, een bewoner van het naastgelegen woonzorgcomplex Hooghe Clock, had vermoedelijk niet door dat de container ontbrak en viel in het ongeveer drie meter diepe gat.

De man zat ruim een halfuur vast voordat de brandweer hem wist te bevrijden. Bij de val liep hij een hoofdwond op.

Traumahelikopter opgeroepen

Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.