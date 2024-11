Man valt van balkon op geparkeerde auto, raakt zwaargewond

In Den Haag is dinsdagnacht een man zwaargewond geraakt nadat hij op een geparkeerde auto is gevallen. De man is vermoedelijk uit een raam of van een balkon gevallen. Veel is nog onduidelijk, maar op beelden is een grote inslag op een autoruit te zien.

Volgens een videocorrespondent ter plaatse gaat het om een man. De politie kan alleen bevestigen dat er een persoon is gevallen van een hoogte. Volgens de correspondent zou de man kort voor zijn val ruzie hebben gehad met een vrouw. Die vrouw is volgens een correspondent ter plaatse aangehouden door de politie. De politie heeft dit nog niet bevestigd. Wel is er onderzoek bezig op de plek waar het gebeurde.

Het is niet bekend vanaf welke verdieping de man is gevallen. De man is naar het ziekenhuis gebracht.