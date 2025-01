Man uit Geldrop overlijdt na mogelijke psychose

Een 38-jarige man uit Geldrop is vrijdagavond overleden nadat hij onwel was geraakt. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De Rijksrecherche doet onderzoek naar zijn dood.

De politie kreeg kort na 21.00 uur een melding dat een man in zijn huis aan de Wilgenhof vernielingen zou hebben aangericht. Agenten zagen buiten het huis een man die mogelijk in een psychose verkeerde, en probeerden hem onder controle te krijgen.

De man verzette zich volgens het OM hevig. De man werd onwel en is nog gereanimeerd door ambulancepersoneel, maar overleed later.

Het is nog onbekend waaraan de man is overleden. Er zijn aanwijzingen dat hij alcohol en drugs had gebruikt. De Rijksrecherche onderzoekt onder meer of het optreden van de politie een rol bij het overlijden heeft gespeeld.

ANP