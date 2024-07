Man raakt zwaargewond na aanrijding in Haarlem, ging conflict aan vooraf

De politie in Haarlem is op zoek naar een zwarte Citroën, die is doorgereden na een aanrijding in het stadsdeel Schalkwijk. Daarbij raakte een man ernstig gewond.

Voorafgaand aan de aanrijding was een conflict. De politie heeft het vermoeden dat het conflict en de aanrijding iets met elkaar te maken hebben. De auto heeft schade aan de voorkant en de voorruit. Het is niet bekend waarover het conflict ging.

De politie roept mensen die het voertuig zien op om 112 te bellen en de inzittenden niet zelf te benaderen.

ANP