Man probeert tevergeefs hond uit sloot te redden in Assen

Een poging om zijn hond te redden is zaterdagmiddag tragisch afgelopen voor een man in Assen. Dat meldt een correspondent. Het dier was in een sloot aan het Kleuvenveld gevallen, waarop de eigenaar zonder te aarzelen in het water sprong. Helaas mocht de reddingspoging niet meer baten: de hond overleed ter plaatse.

Omstanders wisten de man op tijd uit het water te halen, nog voordat de brandweerduikers arriveerden. Hij raakte niet gewond.

De man is samen met zijn overleden hond terug naar huis gebracht.