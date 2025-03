Man overlijdt bij noodlottig ongeval tijdens NLdoet in Lemelerveld

Een man die zaterdag meedeed aan NLdoet, de jaarlijkse vrijwilligersactie, is overleden na een tragisch ongeval in Lemelerveld, Overijssel. De politie bevestigt dat het slachtoffer om het leven kwam door een ongeluk op het terrein van een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking.

In Utrecht was er tijdens NLdoet hoog bezoek. In de bovenstaande video is te zien hoe prinses Beatrix klusjes doet voor de actie.

Volgens RTV Oost en de Arbeidsinspectie was de man bezig met werkzaamheden in een sloot toen hij onder een shovel terechtkwam. Hulpdiensten rukten massaal uit, en een grotere shovel moest worden ingezet om hem te bevrijden. Ondanks de reddingspogingen bezweek de man later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De identiteit van het slachtoffer, zoals leeftijd en woonplaats, is niet bekendgemaakt. De impact van het ongeval is groot, zeker omdat NLdoet bedoeld is als een positieve actie waarbij mensen zich inzetten voor de samenleving.

NLdoet

NLdoet vond dit jaar op vrijdag en zaterdag plaats, met duizenden vrijwilligers die op ruim 7100 locaties hielpen bij allerlei klussen. De organisatie achter de actie was zondagmiddag niet bereikbaar voor een reactie op het tragische incident in Lemelerveld.