Man overleden op bouwplaats in Uden

Op een bouwplaats aan de Strengen in het Brabantse Uden is donderdagochtend een man om het leven gekomen, dat meldt de politie. Zij heeft na onderzoek vastgesteld dat het gaat om een bedrijfsongeval. Daarom neemt de Arbeidsinspectie het onderzoek naar de oorzaak over.

Een woordvoerder van die dienst laat weten dat het slachtoffer bij werkzaamheden onder een betonplaat is terechtgekomen. Die plaat wordt gebruikt voor het zetten van funderingen. Op de locatie wordt een nieuwe wijk gebouwd.

ANP