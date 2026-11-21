Een man is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval in Hollandscheveld. Volgens een correspondent ter plaatse raakte zijn bestelwagen van de weg, belandde in een greppel en botste tegen een boom. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval.

Het ongeluk gebeurde rond 11.30 uur aan de Rechtuit. Volgens een getuige moest de bestuurder van de groene bestelwagen uitwijken voor een stilstaand busje met een aanhanger.

Hulpdiensten probeerden de man nog te redden, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse.