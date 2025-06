Man (26) overleden bij ongeluk in Steenwijkerwold, bestuurder raakt gewond

Een 26-jarige man uit Steenwijk is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk in het buitengebied van Steenwijkerwold (Overijssel). De bestuurder (26) van het voertuig, ook afkomstig uit Steenwijk, raakte gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar.

Het ongeluk gebeurde op een onverharde weg. De auto met de twee mannen botste tegen een boom en kwam daarna tot stilstand in een akker. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar de inzet bleek niet meer nodig.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.