Man (33) uit Rotterdam overleden na botsing met vrachtwagen op A12

Een 33-jarige man uit Rotterdam is in de nacht van woensdag op donderdag om het leven gekomen bij een ongeval op de A12 bij Nieuwerbrug aan den Rijn (Zuid-Holland). De man kwam met zijn auto in botsing met een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde kort na middernacht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond.

ANP