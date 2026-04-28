Man overleden na aanhouding om overlast in Zutphen

Man overleden na aanhouding om overlast in Zutphen

Ongeluk

Vandaag, 15:03 - Update: 3 uur geleden

Een man die in de nacht van zaterdag op zondag werd aangehouden in Zutphen, is maandag in het ziekenhuis overleden. De politie hield hem rond 03.30 uur aan na een melding van overlast bij een hotel aan de 's Gravenhof.

Agenten waren die nacht al eerder bij het hotel geweest vanwege overlast. Bij de tweede melding werd de man aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Apeldoorn. Kort na aankomst werd de man onwel. Daarop werd direct medische hulp opgestart. Hij is vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij maandag is overleden.

Onderzoek

De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar het incident, zoals gebruikelijk wanneer een arrestant overlijdt. Deze opsporingsdienst valt onder het Openbaar Ministerie en doet onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. Zolang het onderzoek loopt, doet het Openbaar Ministerie geen verdere mededelingen over de zaak.

Door Redactie Hart van Nederland

