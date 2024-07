Man overleden in Etten-Leur tijdens plaatsen zonnepanelen

Een man is dinsdagmiddag overleden toen hij bezig was met het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een appartementencomplex in Etten-Leur, bevestigt een woordvoerster van de Arbeidsinspectie na berichtgeving van het Brabants Dagblad. Het slachtoffer is van grote hoogte gevallen, meer kan de woordvoerster niet zeggen over de toedracht van het dodelijke ongeval.

Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar hulp mocht niet baten. De man overleed ter plekke. Volgens het Brabants Dagblad is hij geëlektrocuteerd. De Arbeidsinspectie onderzoekt het incident.

ANP