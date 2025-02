Man overleden bij bedrijfsongeval in Sterksel

Een man is maandagmiddag om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval in het Brabantse Sterksel. Dat meldt de politie. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Volgens regionale media zou de man in een schredder zijn gevallen, maar de politie kan dit niet bevestigen. Ook de leeftijd van het slachtoffer en of hij een werknemer van het bedrijf was, is nog niet bekend.

De brandweer heeft zwarte schermen geplaatst rond de locatie van het ongeval . Zowel de Arbeidsinspectie als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het incident, bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

Het ongeluk werd rond 14:40 uur gemeld.