Man omgekomen bij haven Scheveningen, politie begint onderzoek

In het water bij het Zuidelijke Havenhoofd in Scheveningen is dinsdagmiddag een overleden man aangetroffen, meldt de politie. Waarschijnlijk gaat het om een noodlottig ongeval, maar onderzoek moet nog uitwijzen wat er precies is gebeurd.

De politie kreeg rond 13.45 uur een melding van een incident bij de ingang van de haven van Scheveningen. De man werd snel gevonden, maar hulp mocht niet meer baten.

Vanaf het vasteland loopt een pad door het water met aan weerszijden grote rotsblokken. Een scenario dat wordt onderzocht is dat de man over de blokken heeft gelopen, maar daarbij ten val is gekomen. Onder meer een schouwarts doet onderzoek op de locatie, aldus de politiewoordvoerder.

