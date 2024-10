Man komt met been tussen rijdende metro en perron in Rotterdam

Een man in Rotterdam is woensdagmiddag zwaargewond geraakt nadat hij met zijn been tussen een rijdende metro en het perron terecht was gekomen. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Het ongeval gebeurde op metrostation Dijkzigt.

De man werd onwel toen hij op het perron stond te wachten. Hij viel tegen de metro aan, die net wegreed. Zijn been werd vervolgens klemgereden tussen het platform en het voertuig. Volgens een correspondent heeft de brandweer het slachtoffer weten te bevrijden door een stuk van het perron af te breken.

De man is naar het ziekenhuis gebracht.