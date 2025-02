Man urenlang beklemd tussen enorme berg strooizout en betonwand

Een man is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een bedrijf in Raamsdonksveer, nadat hij klem kwam te zitten tussen een enorme berg strooizout en een betonwand. Hulpdiensten rukten massaal uit om de man te bevrijden. Na een reddingsoperatie van anderhalf uur werd hij met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde rond 15.20 uur bij een bedrijf aan de Keizersveer. Op het terrein lag volgens het Eindhovens Dagblad een gigantische hoop strooizout van zo’n acht à negen meter hoog. De man belandde tussen het zout en een betonwand en kwam muurvast te zitten.

De situatie was zo ernstig dat meerdere brandweerwagens, een hoogwerker, twee ambulances en een traumahelikopter naar de locatie kwamen.

Redding duurde anderhalf uur

De man zat zeker anderhalf uur vast voordat hij met behulp van een brancard uit zijn benarde positie kon worden gehaald. Vervolgens werd hij met de hoogwerker naar beneden gebracht. Rond 17.00 uur is hij in kritieke toestand overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Zijn exacte toestand is niet bekend.